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Une femme marche avec un éventail pendant une vague de chaleur à Nantes, dans l'ouest de la France, le 23 juin 2026.
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REFLEXES DE PROTECTION

12 juillet 2026

Canicules : votre nez, vos yeux et vos oreilles souffrent aussi, voilà comment les protéger

Lors des épisodes de canicule, les messages de prévention insistent sur la déshydratation, les coups de chaleur ou les risques pour la peau. Pourtant, les fortes chaleurs mettent aussi à rude épreuve des organes souvent oubliés : les yeux, le nez et les oreilles. Sécheresse oculaire, saignements de nez, otites du baigneur… Ces affections peuvent le plus souvent être évitées grâce à quelques gestes simples.

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santé , chaleur , canicule , dôme de chaleur , hausse des températures , coup de chaud , yeux , nez , oreilles , saignement de nez , corps humain , gestes simples , bons gestes , humidité , risques , prévention

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Santé
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