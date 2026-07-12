REFLEXES DE PROTECTION

Canicules : votre nez, vos yeux et vos oreilles souffrent aussi, voilà comment les protéger

Lors des épisodes de canicule, les messages de prévention insistent sur la déshydratation, les coups de chaleur ou les risques pour la peau. Pourtant, les fortes chaleurs mettent aussi à rude épreuve des organes souvent oubliés : les yeux, le nez et les oreilles. Sécheresse oculaire, saignements de nez, otites du baigneur… Ces affections peuvent le plus souvent être évitées grâce à quelques gestes simples.