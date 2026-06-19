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Le plan Messmer avait pour objectif principal non pas seulement de construire des centrales nucléaires, mais d'électrifier l'économie française dans son ensemble, c'est-à-dire de substituer l'électricité au pétrole et au gaz dans tous les secteurs d'activité.
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EXPLICATIONS

19 juin 2026

Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)

Face aux canicules à répétition, le manque d'équipements de climatisation chez les ménages français révèle une anomalie historique et économique. En concentrant ses usages électriques sur l'hiver, la France paie aujourd'hui le prix d'une asymétrie saisonnière unique qui pénalise la rentabilité de son parc nucléaire.

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MOTS-CLES

climatisation , nucléaire , Plan Messmer , canicule , parc nucléaire

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Raux

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.

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