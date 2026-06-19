EXPLICATIONS
19 juin 2026
Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)
Face aux canicules à répétition, le manque d'équipements de climatisation chez les ménages français révèle une anomalie historique et économique. En concentrant ses usages électriques sur l'hiver, la France paie aujourd'hui le prix d'une asymétrie saisonnière unique qui pénalise la rentabilité de son parc nucléaire.
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THEMATIQUESFrance
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.
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Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.