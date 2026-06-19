EXPLICATIONS

19 juin 2026

Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)

Face aux canicules à répétition, le manque d'équipements de climatisation chez les ménages français révèle une anomalie historique et économique. En concentrant ses usages électriques sur l'hiver, la France paie aujourd'hui le prix d'une asymétrie saisonnière unique qui pénalise la rentabilité de son parc nucléaire.