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Des ouvriers refont l'isolation bitumineuse du toit d'un immeuble à Paris.
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POLITIQUES PUBLIQUES

19 juillet 2026

Canicule, climat, et adaptation : comment refaire enfin de la science et du pragmatisme les boussoles de l'action publique ?

La France ne manque plus d'expertise sur le changement climatique, mais peine à transformer les diagnostics en décisions efficaces. Entre réduction des émissions, adaptation aux canicules et arbitrages économiques, les politiques publiques se heurtent à des contraintes démocratiques, budgétaires et sociales.

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MOTS-CLES

science , climat , réchauffement climatique , températures , chaleur , écologie , lutte contre le réchauffement climatique , transition énergétique , risques , dangers , canicule , vague de chaleur , anticipation , moyens , France , isolation , ehpad

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).