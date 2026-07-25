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L'ancien ministre français de l'Économie Alain Madelin s'exprime lors d'une rencontre marquant le troisième anniversaire du Fonds stratégique d'investissement (FSI), un fonds souverain créé par l'État français, le 17 novembre 2011 à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), à Paris. (Image d'illustration)
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POINT DE VUE

25 juillet 2026

Campus des Libertés : pendant que le pays se noie, la "famille" libérale se retrouve à Aix

Réunis à Aix-en-Provence autour d'Alain Madelin et Lionel Roques, entrepreneurs, économistes et responsables politiques ont affiché leur volonté de remettre la liberté économique au cœur du débat public. Un rassemblement placé sous le signe de l'initiative, de l'optimisme et de la confiance dans les forces de l'entreprise.

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MOTS-CLES

société , libéralisme , patronat , société civile , innovations , Alain Madelin , Lionel Roques , économistes , entrepreneurs

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Sophie de Menthon

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

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