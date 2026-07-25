POINT DE VUE

Campus des Libertés : pendant que le pays se noie, la "famille" libérale se retrouve à Aix

Réunis à Aix-en-Provence autour d'Alain Madelin et Lionel Roques, entrepreneurs, économistes et responsables politiques ont affiché leur volonté de remettre la liberté économique au cœur du débat public. Un rassemblement placé sous le signe de l'initiative, de l'optimisme et de la confiance dans les forces de l'entreprise.