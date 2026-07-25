POINT DE VUE
25 juillet 2026
Campus des Libertés : pendant que le pays se noie, la "famille" libérale se retrouve à Aix
Réunis à Aix-en-Provence autour d'Alain Madelin et Lionel Roques, entrepreneurs, économistes et responsables politiques ont affiché leur volonté de remettre la liberté économique au cœur du débat public. Un rassemblement placé sous le signe de l'initiative, de l'optimisme et de la confiance dans les forces de l'entreprise.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).