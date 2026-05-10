THE WORLD IN MAPS
10 mai 2026
Café VS thé : qu'est-ce qui est consommé le plus en tasses par an ?
À travers le monde, le café et le thé s’imposent comme les deux boissons chaudes les plus consommées, mais avec des ancrages culturels très différents. Le café domine largement dans les pays occidentaux, notamment en Europe, où il rythme les habitudes quotidiennes. Le thé, lui, reste profondément lié aux traditions asiatiques et à certaines cultures sud-américaines comme celle du maté en Argentine.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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