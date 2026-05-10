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Café VS thé : qu'est-ce qui est consommé le plus en tasses par an ? 
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THE WORLD IN MAPS

10 mai 2026

Café VS thé : qu'est-ce qui est consommé le plus en tasses par an ? 

À travers le monde, le café et le thé s’imposent comme les deux boissons chaudes les plus consommées, mais avec des ancrages culturels très différents. Le café domine largement dans les pays occidentaux, notamment en Europe, où il rythme les habitudes quotidiennes. Le thé, lui, reste profondément lié aux traditions asiatiques et à certaines cultures sud-américaines comme celle du maté en Argentine.

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the world in maps , Café , thé , chocolat , boissons chaudes , culture , Asie , Chine , Argentine , europe , Amérique du Sud , États-Unis , Moyen-Orient , Royaume-Uni , tasses

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