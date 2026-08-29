ALIMENTATION ET SANTE PUBLIQUE
29 août 2026
Cadmium : leurre statistique et conflits d’intérêt
Régulièrement invoquée pour démontrer les bienfaits du bio, la réduction de 48 % de l’exposition au cadmium reposerait sur une méta-analyse aux fondations particulièrement fragiles. Retour sur une erreur statistique devenue, en dix ans, une vérité médiatique.
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MOTS-CLESalimentation biologique , Nutrition , cadmium , métaux lourds , études scientifiques , santé publique
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Le compte Twitter de Terre à Terre est géré par un enseignant agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre.
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