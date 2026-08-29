ALIMENTATION ET SANTE PUBLIQUE

Cadmium : leurre statistique et conflits d’intérêt

Régulièrement invoquée pour démontrer les bienfaits du bio, la réduction de 48 % de l’exposition au cadmium reposerait sur une méta-analyse aux fondations particulièrement fragiles. Retour sur une erreur statistique devenue, en dix ans, une vérité médiatique.