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Des manifestants brandissent une pancarte « Non au cadmium dans nos assiettes » lors d'une manifestation, aux côtés de députés, avant un débat à l'Assemblée nationale sur leur projet de loi visant à limiter l'exposition au cadmium, sur l'Esplanade des Invalides à Paris, le 2 juin 2026. (Image d'illustration)
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ALIMENTATION ET SANTE PUBLIQUE

29 août 2026

Cadmium : leurre statistique et conflits d’intérêt

Régulièrement invoquée pour démontrer les bienfaits du bio, la réduction de 48 % de l’exposition au cadmium reposerait sur une méta-analyse aux fondations particulièrement fragiles. Retour sur une erreur statistique devenue, en dix ans, une vérité médiatique.

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alimentation biologique , Nutrition , cadmium , métaux lourds , études scientifiques , santé publique

THEMATIQUES

Santé
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