ENTRETIEN

23 mars 2026

Jean-Luc Ginder : “C'était franchement pas mieux avant, et pourtant le mythe à la vie dure”

Entre nostalgie rassurante et réalité plus rugueuse, le mythe du « c’était mieux avant » résiste aux faits : derrière les Trente Glorieuses idéalisées se cachent exclusions, illusions statistiques et angles morts que notre époque, malgré ses crises, a au moins le mérite de rendre visibles.