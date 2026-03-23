ENTRETIEN
23 mars 2026
Jean-Luc Ginder : “C'était franchement pas mieux avant, et pourtant le mythe à la vie dure”
Entre nostalgie rassurante et réalité plus rugueuse, le mythe du « c’était mieux avant » résiste aux faits : derrière les Trente Glorieuses idéalisées se cachent exclusions, illusions statistiques et angles morts que notre époque, malgré ses crises, a au moins le mérite de rendre visibles.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026
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Jean-Luc Ginder est économiste, auteur de C'était mieux avant : Ou pas, aux éditions Lire-Couraut, 2026