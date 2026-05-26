ATLANTI-CULTURE
26 mai 2026
C'est si simple l'amour, de Lars Norén
Une première heure brillante et une seconde plus contrastée, toutes deux portées par une interprétation épatante
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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