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ATLANTI-CULTURE

26 mai 2026

C'est si simple l'amour, de Lars Norén

Une première heure brillante et une seconde plus contrastée, toutes deux portées par une interprétation épatante

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Culture Tops

MOTS-CLES

théâtre , amour , Lars Norén , huit clos , couple , famille , Drame

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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