IA

Bulle ou infrastructure ? La vraie nature du grand emballement de l’intelligence artificielle

Des contrats à mille milliards de dollars, des data centers qui consomment comme vingt réacteurs nucléaires, et des dirigeants qui admettent à demi-mot une surchauffe : l’intelligence artificielle vit une fièvre d’investissement sans précédent. Pour certains, ces signes annoncent l’éclatement d’une bulle spéculative. Pour d’autres, ils marquent les fondations d’une révolution industrielle appelée à durer. Entre les méga-accords d’OpenAI avec AMD ou Oracle et les alertes venues de la Silicon Valley elle-même, une certitude s’impose : l’IA n’est plus un simple secteur technologique, c’est une croyance collective. Reste une question : jusqu’où cette croyance peut-elle gonfler avant de devenir un risque systémique ?