Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Tech & IAil y a 2 heures
L'intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
L'intelligence Artificielle. (Image d'illustration) © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
IA

Bulle ou infrastructure ? La vraie nature du grand emballement de l’intelligence artificielle

Des contrats à mille milliards de dollars, des data centers qui consomment comme vingt réacteurs nucléaires, et des dirigeants qui admettent à demi-mot une surchauffe : l’intelligence artificielle vit une fièvre d’investissement sans précédent. Pour certains, ces signes annoncent l’éclatement d’une bulle spéculative. Pour d’autres, ils marquent les fondations d’une révolution industrielle appelée à durer. Entre les méga-accords d’OpenAI avec AMD ou Oracle et les alertes venues de la Silicon Valley elle-même, une certitude s’impose : l’IA n’est plus un simple secteur technologique, c’est une croyance collective. Reste une question : jusqu’où cette croyance peut-elle gonfler avant de devenir un risque systémique ?

avec Frédéric Gaven
author imageFrédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

Voir la bio »

Bulle ou infrastructure ? La vraie nature du grand emballement de l’intelligence artificielle

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Nouveau monde