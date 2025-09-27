Rigueur annoncée, promesses incertaines

Budget : les dangereuses orientations économiques de Sébastien Lecornu

Premier discours, premiers signaux : Sébastien Lecornu affiche une ligne budgétaire faite de réallocations, en augmentant retraites et santé tout en promettant 6 milliards d’économies et l’absence de hausse d’impôts. Une rupture avec l’approche de François Bayrou, jugée plus ambitieuse, ou un simple habillage politique ? Entre lutte contre les fraudes, décentralisation annoncée et pari sur la croissance, la viabilité réelle de ce cap interroge face à un déficit public qui s’enlise et une dette toujours plus lourde.