Best-Of du 13 au 19 septembre

Politiqueil y a 3 heures
Sébastien Lecornu, lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025. (Image d'illustration)
Sébastien Lecornu, lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025. (Image d'illustration) © LUDOVIC MARIN / AFP
Rigueur annoncée, promesses incertaines

Budget : les dangereuses orientations économiques de Sébastien Lecornu

Premier discours, premiers signaux : Sébastien Lecornu affiche une ligne budgétaire faite de réallocations, en augmentant retraites et santé tout en promettant 6 milliards d’économies et l’absence de hausse d’impôts. Une rupture avec l’approche de François Bayrou, jugée plus ambitieuse, ou un simple habillage politique ? Entre lutte contre les fraudes, décentralisation annoncée et pari sur la croissance, la viabilité réelle de ce cap interroge face à un déficit public qui s’enlise et une dette toujours plus lourde.

avec Marc de Basquiat
author imageMarc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 

Voir la bio »

Budget : les dangereuses orientations économiques de Sébastien Lecornu

