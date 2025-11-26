La dette française (image d'illustration)
© Bernadett Szabo / Reuters
POTION AMERE
26 novembre 2025
Budget : l’alerte de l’Institut Montaigne — 140 milliards d’euros à économiser d’ici 2029 pour éviter l’explosion de la dette
À l’heure où le Parlement rechigne à adopter un budget clair pour 2026, un think-tank influent tire la sonnette d’alarme.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:L'Opinion
MOTS-CLESDette française , Institut Montaigne , libéral , 140 milliards , économies , déficit public , 2029 , scénarios
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS