Une vue du Sénat prise lors de l'examen de la première version du projet de loi de finances présenté par le gouvernement, après son rejet massif par l'Assemblée nationale, à Paris, le 27 novembre 2025.
COURSE CONTRE LA MONTRE
15 décembre 2025
Budget 2026 : le Sénat adopte le projet de loi de finances, le texte va passer en commission mixte paritaire
Les sénateurs ont adopté, ce lundi 15 décembre, le projet de loi de finances (PLF) pour 2026. Le texte sera examiné en commission mixte paritaire, le vendredi 19 décembre.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
