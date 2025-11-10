POLITIQUE
Sarah Knafo.

Sarah Knafo.

CONTRE-PROPOSITIONS

10 novembre 2025

Budget 2026 : le décryptage choc de Sarah Knafo

Face à un budget français jugé « hors de contrôle » et une avalanche fiscale que dénoncent de nombreux économistes, Sarah Knafo propose un contre-budget audacieux de 80 milliards d’euros d’économies.

Sarah Knafo Go to Sarah Knafo page

Sarah Knafo

Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.