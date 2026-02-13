POLITIQUE
L'ancien ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'adresse à un public parisien le 12 février 2026, à l'occasion de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle française de 2027.
C'EST OFFICIEL

13 février 2026

Bruno Retailleau candidat : mais au fait, qu’attendent vraiment les électeurs de droite ?

Bruno Retailleau a annoncé, ce jeudi 12 février 2026, sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 où il entend représenter les Républicains.  L'ancien ministre de l'Intérieur a aussi fait savoir sur quels thèmes porterait sa campagne, évoquant notamment les "dérives de l'Etat de droit".

MOTS-CLES

Bruno Retailleau , candidature , LR , Les Républicains , élections présidentielles 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Clément Macchi image
Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

Philippe d'Iribarne image
Philippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

