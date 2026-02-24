POLITIQUE
Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat. (Image d'illustration)
GUERRE COMMERCIALE

24 février 2026

Bras de fer commercial UE / États-Unis : voilà pourquoi le match est beaucoup moins déséquilibré qu’il n’y paraît

Alors qu’un rapport allemand affirme que l’Union européenne disposerait de leviers asymétriques face aux États-Unis dans le bras de fer commercial en cours, le débat révèle surtout les ambiguïtés de la puissance européenne.

Jean-Luc Demarty, Jean-Marc Siroën et Don Diego De La Vega

Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

 

Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

