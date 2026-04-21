ATLANTI-CULTURE
21 avril 2026
Boule de Suif, de Guy de Maupassant, lu par Bernadette Lafont
La nouvelle qui imposa Maupassant parmi les plus grands auteurs, en livre audio
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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