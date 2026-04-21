POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundBoule de Suif
See image caption

ATLANTI-CULTURE

21 avril 2026

Boule de Suif, de Guy de Maupassant, lu par Bernadette Lafont

La nouvelle qui imposa Maupassant parmi les plus grands auteurs, en livre audio

Photo of Bertrand Ruault pour Culture-Tops
Bertrand Ruault pour Culture-Tops Go to Bertrand Ruault pour Culture-Tops page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture Tops

MOTS-CLES

culture , livre audio , Boule de Suif , Guy de Maupassant , Littérature

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault pour Culture-Tops image
Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).