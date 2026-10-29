ATLANTI-CULTURE

"Bouba. Neuf moi(s)" : Beaucoup de tendresse et de bons sentiments …

De : Boubacar Kabo, Diong-Keba Tacu, Farid Gourari, Jean-Marc Michelangeli Durée : 1h Mise en scène : Jean-Marc Michelangeli Avec : Bouba Le Point Virgule 7, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 01 42 78 67 03