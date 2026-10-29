ATLANTI-CULTURE
29 octobre 2026
"Bouba. Neuf moi(s)" : Beaucoup de tendresse et de bons sentiments …
De : Boubacar Kabo, Diong-Keba Tacu, Farid Gourari, Jean-Marc Michelangeli Durée : 1h Mise en scène : Jean-Marc Michelangeli Avec : Bouba Le Point Virgule 7, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 01 42 78 67 03
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).