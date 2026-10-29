POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Bouba. Neuf moi(s)" : Beaucoup de tendresse et de bons sentiments …
See image caption

ATLANTI-CULTURE

29 octobre 2026

"Bouba. Neuf moi(s)" : Beaucoup de tendresse et de bons sentiments …

De : Boubacar Kabo, Diong-Keba Tacu, Farid Gourari, Jean-Marc Michelangeli Durée : 1h Mise en scène : Jean-Marc Michelangeli Avec : Bouba Le Point Virgule 7, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 01 42 78 67 03

Photo of Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops Go to Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Le Point Virgule , Bouba , Jean-Marc Michelangeli

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops image
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).