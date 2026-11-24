En février, la motivation s'est souvent épuisée et beaucoup d'entre nous ont abandonné. Une nouvelle année ne rend pas le changement plus facile. Une enquête a révélé que seuls 17 % des personnes tiennent leurs résolutions pendant quatre à six mois, 9 % supplémentaires maintenant leurs objectifs pendant six à neuf mois, et 6 % gardant leurs résolutions jusqu'à la fin de l'année.

Il n'est pas nécessaire d'attendre. Chaque jour est une occasion de commencer à bouger davantage, ce qui peut réduire votre risque de maladies telles que le cancer, le diabète et les crises cardiaques. La motivation tend à être à son maximum au moment où nous décidons de changer.

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