MOTIVATION
24 novembre 2026
Bonnes résolutions (sportives) du Nouvel An : commencer petit dès aujourd’hui pourrait s’avérer plus efficace que d’attendre le mois de janvier
Chaque année, des millions de personnes promettent de commencer la nouvelle année en perdant du poids, en mangeant mieux et en faisant plus d'exercice. Janvier semble être un moment naturel pour prendre un nouveau départ. Mais les grandes résolutions créent beaucoup de pression et sont difficiles à tenir.
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En février, la motivation s'est souvent épuisée et beaucoup d'entre nous ont abandonné. Une nouvelle année ne rend pas le changement plus facile. Une enquête a révélé que seuls 17 % des personnes tiennent leurs résolutions pendant quatre à six mois, 9 % supplémentaires maintenant leurs objectifs pendant six à neuf mois, et 6 % gardant leurs résolutions jusqu'à la fin de l'année.
Il n'est pas nécessaire d'attendre. Chaque jour est une occasion de commencer à bouger davantage, ce qui peut réduire votre risque de maladies telles que le cancer, le diabète et les crises cardiaques. La motivation tend à être à son maximum au moment où nous décidons de changer.
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THEMATIQUESSciences
Amanda est professeure de médecine comportementale et directrice du Centre de médecine du mode de vie et du comportement (CLiMB).
Amanda est professeure de médecine comportementale et directrice du Centre de médecine du mode de vie et du comportement (CLiMB).