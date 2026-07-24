COLERE SOURDE
24 juillet 2026
Bombe à retardement politique : 60% des Français ont le sentiment d’avoir une vie rétrécie… mais qui en fera les frais ?
Services publics en recul, inflation généralisée et prix du carburant en hausse : en zone rurale, le sentiment de « vie rétrécie » s'aggrave. Une précarisation silencieuse et quotidienne qui alimente le ressentiment social et redessine le paysage politique vers 2027.
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Diplômé de science politique, Rémi Branco fut pendant cinq ans chef de cabinet du ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Il fut également candidat aux élections législatives en 2022 dans le Lot.
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Diplômé de science politique, Rémi Branco fut pendant cinq ans chef de cabinet du ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Il fut également candidat aux élections législatives en 2022 dans le Lot.