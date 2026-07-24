COLERE SOURDE

Bombe à retardement politique : 60% des Français ont le sentiment d’avoir une vie rétrécie… mais qui en fera les frais ?

Services publics en recul, inflation généralisée et prix du carburant en hausse : en zone rurale, le sentiment de « vie rétrécie » s'aggrave. Une précarisation silencieuse et quotidienne qui alimente le ressentiment social et redessine le paysage politique vers 2027.