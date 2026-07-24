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Une femme passe devant une halle fermée dans la ville de Clamecy, touchée par la désertification, dans le centre de la France, le 17 avril 2025.
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COLERE SOURDE

24 juillet 2026

Bombe à retardement politique : 60% des Français ont le sentiment d’avoir une vie rétrécie… mais qui en fera les frais ?

Services publics en recul, inflation généralisée et prix du carburant en hausse : en zone rurale, le sentiment de « vie rétrécie » s'aggrave. Une précarisation silencieuse et quotidienne qui alimente le ressentiment social et redessine le paysage politique vers 2027.

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MOTS-CLES

services publics , pétrole , Essence , Gilets jaunes , vie rétrécie , carburant , inflation , France périphérique

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Rémi Branco

Diplômé de science politique, Rémi Branco fut pendant cinq ans chef de cabinet du ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Il fut également candidat aux élections législatives en 2022 dans le Lot.