TRIBUNE

23 mai 2026

Bolloré, ennemi public numéro 1 : mais pourquoi tant de haine ?

Entre dénonciation des « riches », attaques contre les grands groupes et soupçons permanents visant les entrepreneurs, une partie du débat public français semble désormais opposer réussite économique et légitimité politique. Pour l’auteur, cette défiance idéologique fragilise un peu plus un pays déjà confronté au déclin industriel, à la crise de l’entrepreneuriat et à une perte de confiance collective.