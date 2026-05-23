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Vincent Bolloré.
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TRIBUNE

23 mai 2026

Bolloré, ennemi public numéro 1 : mais pourquoi tant de haine ?

Entre dénonciation des « riches », attaques contre les grands groupes et soupçons permanents visant les entrepreneurs, une partie du débat public français semble désormais opposer réussite économique et légitimité politique. Pour l’auteur, cette défiance idéologique fragilise un peu plus un pays déjà confronté au déclin industriel, à la crise de l’entrepreneuriat et à une perte de confiance collective.

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MOTS-CLES

tribune , Bolloré , la France , société , médias

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Sophie de Menthon

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

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