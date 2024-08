François-Xavier Carayon est consultant en stratégie. Il poursuit en parallèle une activité de recherche consacrée aux questions d'économie politique internationale et de finance éthique, disciplines qu’il a enseignées à HEC et à l’IRIS. François-Xavier Carayon a publié « Les États prédateurs: Fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe » aux éditions Fayard.