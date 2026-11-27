Thème

Du plus petit grain de sable à la construction neuronale ou informatique la plus complexe, de l’apparente inertie de la matière au foisonnement stupéfiant des diatomées qui peuplent les océans, toutes et tous sont reliées par un fil primordial : la vie. Dans ce livre très abondamment illustré, le « cosmographe » Maxime Blondeau nous explique ces liens, qui depuis l’origine du monde, ont conduit à la coévolution des espèces et à l’équilibre aussi fragile qu’essentiel de l’ensemble des habitants de la planète. Au-delà des constats et de la pédagogie de ces liens, il propose une approche nouvelle de notre relation au monde, entre science et conscience, pour définir de nouveaux équilibres entre nature, territoires et cultures.