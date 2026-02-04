©
La part du dollar dans les réserves officielles mondiales est passée d’environ 71 % au début des années 2000 à un peu moins de 60 % aujourd’hui.
RECUL DU DOLLAR
4 février 2026
Bien plus que la dédollarisation du monde, nous assistons à une perte de confiance dans les institutions monétaires étatiques
De nombreuses banques centrales accélèrent leurs rachats d'or, tandis que l'administration américaine apparaît de moins en moins fiable. Face à cette réalité, d'aucuns parlent désormais de dé-dollarisation.
A PROPOS DES AUTEURS
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.