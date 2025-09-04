Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Politiqueil y a 5 heures
Emmanuel Macron. (Image d'illustration) © MOHAMMED BADRA / AFP
Popularité en chute libre

Bien pire que de ne plus avoir de majorité parlementaire, Emmanuel Macron n’a plus de majorité présidentielle depuis longtemps

La chute spectaculaire de la cote de confiance d’Emmanuel Macron – tombée à 15 % – confirme une tendance installée depuis la crise des Gilets jaunes. Privé de majorité parlementaire, désormais privé aussi de ce qui faisait office de majorité présidentielle, le chef de l’État s’accroche à un pouvoir de plus en plus fragile. L’intensité de l’hostilité qu’il suscite illustre la profonde crise de confiance qui frappe la fonction présidentielle elle-même.

avec Raul Magni Berton
Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

