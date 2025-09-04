Popularité en chute libre

Bien pire que de ne plus avoir de majorité parlementaire, Emmanuel Macron n’a plus de majorité présidentielle depuis longtemps

La chute spectaculaire de la cote de confiance d’Emmanuel Macron – tombée à 15 % – confirme une tendance installée depuis la crise des Gilets jaunes. Privé de majorité parlementaire, désormais privé aussi de ce qui faisait office de majorité présidentielle, le chef de l’État s’accroche à un pouvoir de plus en plus fragile. L’intensité de l’hostilité qu’il suscite illustre la profonde crise de confiance qui frappe la fonction présidentielle elle-même.