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Sarah Knafo, candidate du parti « Reconquête ! », lors d'une séance photo pour l'AFP à Paris, le 2 mai 2024.
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DE BONNE OU DE MAUVAISE FOI ?

14 mars 2026

Biais algorithmique ? Voilà pourquoi ceux qui pensent que X favorise Sarah Knafo et autres Donald Trump se trompent

Accusé de favoriser certaines figures politiques comme Sarah Knafo ou Donald Trump, l’algorithme de X est régulièrement présenté comme un acteur politique à part entière. Pourtant, l’examen des méthodes utilisées pour étayer ces accusations, ainsi que les travaux scientifiques disponibles, suggère surtout des interprétations hâtives de phénomènes statistiques et des effets classiques de viralité propres aux réseaux sociaux.

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MOTS-CLES

Sarah Knafo , Twitter , Réseaux sociaux , France , algorithme , Donald Trump , x , Elon musk , droite , gauche , biais algorithmique , Campagne , municipales 2026 , communication , Sophia Chikirou , Rachida Dati , David Chavalarias

THEMATIQUES

Politique
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