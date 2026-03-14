DE BONNE OU DE MAUVAISE FOI ?

14 mars 2026

Biais algorithmique ? Voilà pourquoi ceux qui pensent que X favorise Sarah Knafo et autres Donald Trump se trompent

Accusé de favoriser certaines figures politiques comme Sarah Knafo ou Donald Trump, l’algorithme de X est régulièrement présenté comme un acteur politique à part entière. Pourtant, l’examen des méthodes utilisées pour étayer ces accusations, ainsi que les travaux scientifiques disponibles, suggère surtout des interprétations hâtives de phénomènes statistiques et des effets classiques de viralité propres aux réseaux sociaux.