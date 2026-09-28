FLEAU RENOUVELE
28 septembre 2026
Benjamin Sire : « La drogue est devenue une arme à l’échelle planétaire »
La France ne confisque encore que 2 % des avoirs criminels liés au narcotrafic, contre bien davantage en Italie. Pendant que l'État concentre son arsenal sur les points de deal, le commerce s'est déjà uberisé sur Telegram, livraisons en moins de trente minutes comprises.
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Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser. Vice-Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC).
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Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser. Vice-Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC).