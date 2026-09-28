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Blurred backgroundLa drogue au pouvoir ; Cinq siècles de flirt entre géopolitique et narcotrafic, de Benjamin Sire.
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FLEAU RENOUVELE

28 septembre 2026

Benjamin Sire : « La drogue est devenue une arme à l’échelle planétaire »

La France ne confisque encore que 2 % des avoirs criminels liés au narcotrafic, contre bien davantage en Italie. Pendant que l'État concentre son arsenal sur les points de deal, le commerce s'est déjà uberisé sur Telegram, livraisons en moins de trente minutes comprises.

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MOTS-CLES

drogue , géopolitique , pouvoir , réseaux , narco-futur , cryptomonnaies , instrument de puissance , diplomatie occulte , narcotrafic , violence , Parquet national anticriminalité organisée , État

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Benjamin Sire

Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser. Vice-Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC).

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