ENTRETIEN
9 juin 2026
Beatriz de León Cobo : « L’Europe a besoin de politiques migratoires à long terme, et pas de plans d’urgence permanents »
Une interview avec Beatriz de León Cobo, la directrice de l’Institut espagnol d’analyse des migrations (IEAM), spécialiste du Sahel et des mouvements migratoires entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.
6 min de lecture
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.