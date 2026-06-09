POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des policiers tentent d'empêcher le départ d'un canot pneumatique transportant des migrants qui tentent de traverser illégalement la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne, sur la plage de Sangatte, dans le nord de la France, le 18 juillet 2023. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

ENTRETIEN

9 juin 2026

Beatriz de León Cobo : « L’Europe a besoin de politiques migratoires à long terme, et pas de plans d’urgence permanents »

Une interview avec Beatriz de León Cobo, la directrice de l’Institut espagnol d’analyse des migrations (IEAM), spécialiste du Sahel et des mouvements migratoires entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

immigration , Union-Européenne , règlement migratoire , routes migratoires , Sahel , Institut espagnol d’analyse des migrations , Beatriz de León Cobo , Afrique , europe

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

Populaires

1Mais à quoi joue Anthropic ?
2La meilleure Justice au monde n’est pas celle qui coûte le plus cher : radioscopie des secrets de la méthode danoise (et du fossé qui la sépare de la France…)
3Accès aux traitements de pointe contre le cancer : voilà pourquoi les patients français sont désavantagés
4Finances publiques : la Suède a fait ce que la France refuse de faire et les chiffres sont sans appel
5Et la vraie raison pour laquelle Bardella inquiète l’Europe n’est probablement pas celle à laquelle vous vous attendez
6Choc chinois : l’autosatisfaction de l’Allemagne malgré son décrochage industriel
7La mort de Lyhanna, révélateur de la catastrophe systémique produite par l’impéritie de nos responsables politiques