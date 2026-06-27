MOBILITE ELECTRIQUE

Des vélos électriques aux Tesla : ce qui se passe vraiment dans les batteries quand le thermomètre explose

Trottinettes, vélos électriques, petites citadines ou grosses berlines : tous ces véhicules partagent le même cœur, la batterie au lithium. En plein été, alors que nous cherchons l’ombre, ces réservoirs d’énergie subissent de plein fouet la chaleur. Entre protections automatiques, baisse d’autonomie et risque d’incendie, voici un décryptage simple de ce qu’il se passe sous le capot lorsque le thermomètre s’affole