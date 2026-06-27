MOBILITE ELECTRIQUE
27 juin 2026
Des vélos électriques aux Tesla : ce qui se passe vraiment dans les batteries quand le thermomètre explose
Trottinettes, vélos électriques, petites citadines ou grosses berlines : tous ces véhicules partagent le même cœur, la batterie au lithium. En plein été, alors que nous cherchons l’ombre, ces réservoirs d’énergie subissent de plein fouet la chaleur. Entre protections automatiques, baisse d’autonomie et risque d’incendie, voici un décryptage simple de ce qu’il se passe sous le capot lorsque le thermomètre s’affole
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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