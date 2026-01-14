OBJECTIF 2027

14 janvier 2026

Bardella meilleur candidat que Marine Le Pen aux yeux des électeurs… mais pourquoi ?

Une étude Verian pour Le Monde et L'Hémicycle révèle que 49 % des Français considèrent Jordan Bardella comme le candidat le plus prometteur du RN. Ce dernier baromètre d’images du RN révèle une adhésion record aux idées du parti, une dynamique solide chez les électeurs de droite et un basculement inédit en faveur de Jordan Bardella, perçu comme plus rassembleur et plus apte à l’emporter. Une évolution qui interroge sur la recomposition du leadership au sein du RN.