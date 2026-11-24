Avec une banque en ligne, la relation client passe par les canaux numériques. Site internet, application mobile et messagerie sécurisée remplacent l’établissement physique. Cette banque nouvelle génération propose les services d'une banque de détail, comme le compte courant, la carte bancaire, l'épargne ou le crédit, sans que le client n’ait à se déplacer. Certaines appartiennent à de grands groupes. C'est notamment le cas de la banque Hello bank!, qui dépend de BNP Paribas. Les clients peuvent alors retirer des espèces ou déposer des chèques dans les distributeurs du groupe et de l’ensemble du réseau Cash Services.

Les étapes pour ouvrir un compte dans une banque en ligne

L'ouverture d'un compte dans une banque en ligne se fait entièrement à distance.

Du choix de l’offre à la signature électronique

Le client suit quatre grandes étapes :

le choix de son offre bancaire (compte individuel ou joint, type de carte, etc.) ;

la saisie de ses informations personnelles ;

l'envoi des justificatifs (pièce d'identité, justificatifs de domicile et de revenus) ;

la signature électronique du contrat bancaire.

Selon la formule sélectionnée, les conditions d’accès varient. Certaines offres sont ouvertes sans condition de revenus. D'autres sont accessibles à partir d’un revenu minimum.

La mobilité bancaire, sans repartir de zéro

Pour simplifier le changement d'établissement, les banques proposent également un service d'aide à la mobilité, encadré par le Code monétaire et financier (1). Le dispositif vous permet de transférer automatiquement les prélèvements et les virements récurrents vers le compte nouvellement ouvert.

La diversité des services proposés au quotidien

L'offre d'une banque en ligne repose sur deux piliers essentiels : son application mobile et une gamme complète de produits.

Piloter sa banque depuis l'application

L'application d’une banque en ligne centralise toutes les opérations courantes. Vous pouvez y consulter le solde de votre compte, réaliser un virement ou bloquer votre carte bancaire en cas de perte ou de vol. L’application peut également contenir une carte virtuelle sans support physique pour régler des achats en ligne. Des outils intégrés de suivi des dépenses aident à organiser votre budget mensuel.

Bénéficier d’une gamme complète de produits

En plus du compte courant, les banques en ligne proposent des solutions variées d'épargne (livrets réglementés, assurance vie, etc.) et d’investissement en bourse. Les assurances et les crédits complètent l’offre. Ces produits se souscrivent tous en ligne, de façon simple et rapide.

L’accompagnement client, même à distance

En l’absence d’agence physique, l'accompagnement de chaque client passe par plusieurs canaux : téléphone, chat, messagerie sécurisée et réseaux sociaux. Quel que soit le mode de communication, la banque en ligne Hello bank!, par exemple, s'appuie sur des conseillers basés en France. Ils sont joignables sans rendez-vous, 6 j/7, de 8 h à 20 h. En complément, un assistant virtuel répond aux questions courantes à toute heure du jour et de la nuit. Ce modèle permet d’obtenir des réponses à n’importe quel moment.