PRIX ENVOLES

28 février 2026

Bagages gratuits dans les avions : mais qui va vraiment payer la note ?

Les compagnies aériennes low-cost européennes pourraient voir leur modèle économique profondément fragilisé. En effet, des propositions du Parlement européen visent à autoriser un bagage cabine gratuit de 7 kg pour tous les passagers. Représentant près d’un cinquième du chiffre d’affaires des transporteurs low-cost, ces frais de bagages représentent une source de revenus essentielle. De plus, leur suppression entraînerait probablement une hausse des prix des billets. L’augmentation du poids et du nombre de bagages risquerait d’alourdir les coûts de carburant et de ralentir la rotation rapide des avions. Les analystes préviennent qu’une hausse des tarifs low-cost pourrait entraîner une augmentation générale des prix du transport aérien en Europe. Mais qui va vraiment payer la note ?