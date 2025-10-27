Avoir le sentiment de subir le changement tout en voyant le pays aller dans le mauvais sens : mais comment rompre le désenchantement des Français ?

Alexandre Malafaye a d’abord été chef d’entreprise avant de devenir cadre dirigeant au sein de grands groupes. En 2008, il décide de se lancer dans l’écriture, mettant ainsi à profit ses connaissances historiques et géopolitiques. Il a publié plusieurs romans à suspense ayant pour cadre les grands enjeux de notre époque. Il donne également des conférences sur la géopolitique et voyage souvent à l’étranger pour ses recherches. En 2012, il fonde Synopia et est également auditeur de l’IHEDN.