Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Franceil y a 3 heures
Une personne tient une pancarte sur laquelle on peut lire « votre mépris sera puni par le peuple » lors d'une manifestation sur la place de la République à Paris, le 10 septembre 2025.
Une personne tient une pancarte sur laquelle on peut lire « votre mépris sera puni par le peuple » lors d'une manifestation sur la place de la République à Paris, le 10 septembre 2025. © IAN LANGSDON / AFP
Perspectives pessimistes

Avoir le sentiment de subir le changement tout en voyant le pays aller dans le mauvais sens : mais comment rompre le désenchantement des Français ?

Les Français aiment le changement… à condition qu’il ne change rien. Un nouveau sondage Bona Fidé pour Synopia et Mascaret confirme que le pays de la Révolution reste surtout attaché au statu quo. Entre pessimisme collectif, méfiance envers le politique et nostalgie d’un passé idéalisé, la France vit ses transitions à reculons — sauf quand il s’agit de technologie, seul domaine encore perçu comme un progrès.

avec Alexandre Malafaye
author imageAlexandre Malafaye

Alexandre Malafaye a d’abord été chef d’entreprise avant de devenir cadre dirigeant au sein de grands groupes. En 2008, il décide de se lancer dans l’écriture, mettant ainsi à profit ses connaissances historiques et géopolitiques. Il a publié plusieurs romans à suspense ayant pour cadre les grands enjeux de notre époque. Il donne également des conférences sur la géopolitique et voyage souvent à l’étranger pour ses recherches. En 2012, il fonde Synopia et est également auditeur de l’IHEDN.

Voir la bio »

Avoir le sentiment de subir le changement tout en voyant le pays aller dans le mauvais sens : mais comment rompre le désenchantement des Français ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés