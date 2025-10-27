Franceil y a 3 heures
Perspectives pessimistes
Avoir le sentiment de subir le changement tout en voyant le pays aller dans le mauvais sens : mais comment rompre le désenchantement des Français ?
Les Français aiment le changement… à condition qu’il ne change rien. Un nouveau sondage Bona Fidé pour Synopia et Mascaret confirme que le pays de la Révolution reste surtout attaché au statu quo. Entre pessimisme collectif, méfiance envers le politique et nostalgie d’un passé idéalisé, la France vit ses transitions à reculons — sauf quand il s’agit de technologie, seul domaine encore perçu comme un progrès.