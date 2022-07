Avis au futur ministre de l’Intérieur : il est l’heure d’ouvrir les yeux sur la réalité criminelle

Sur leur sécurité, les Français ont-ils droit à la vérité ?

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Lors des campagnes présidentielle et législative, toute la France, classe politique en tête, a vérifié ce qu’Atlantico affirme depuis l’été 2020 : comme ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin camoufle ce qui le gêne sous un fictif tam-tam mé­diatique. Sur leur sécurité, les Français ont-ils droit à la vérité ? Ci-après, les as­sertions du ministre de l’Intérieur - et en réponse, les faits réels, af­fectant la vie quotidienne de millions de Français.

« PAS DE ZONES DE NON-DROIT EN FRANCE » [Une cité hors-contrôle de Charle­ville-Mézières, janvier 2022] « Tout étranger arrivant à la Ronde-Couture est sur le champ repéré...Des sifflets donnent l’alerte... Où il va, à qui il parle, ses faits et gestes épiés. Une filature débute, à pied ou en voiture. Pour entrer dans un im­meuble, il faut montrer patte-blanche... Les flics y sont des étrangers, très vite repérés... À coups de mortiers et de projectiles, ils sont boutés hors de la zone de non-droit ». Telle est la vie de centaines de cités, de Mar­seille à Tourcoing. À Grenoble [coupe-gorge du Lys Rouge] « Guetteurs omnipré­sents, narcos mena­çants, intimidations et violences ». A Brest [Zone hors-con­trôle de Pontanézen, un habitant, chez lui] « Je suis comme un prison­nier... de ma fenêtre, je vois les rodéos, les clients devant les points de deal ; les voitures incendiées... Voici le terrain de basket, où les dealers recrutent leurs guetteurs ». Des millions de Français vivent cet enfer, et M. Darmanin nie l’évidence.

« SUPERMARCHÉS DE LA DROGUE : NOUS LES PILONNONS » - [Salon-de-Pro­vence, quartier des Canourgues] opération coup de poing devant les médias, point de deal passé au bulldozer, arbres rasés. Le mois suivant « les dea­lers ont bougé de 500 mètres vers le parc pour enfants, face à l’école... ça n’a pas changé... les cris des guetteurs continuent pendant la classe » ... [Savigny-Le Mée-Melun] Opération coup de poing pour « montrer aux dealers qu’il n’y a pas de zones de non-droit ». Cent policiers... Chiens détecteurs... 500 g. de cannabis saisis - la France en fume une tonne (mille kilos) par jour.

Poursuivons : « 625 points de deal en moins en un an » [Un syndicaliste de SGP-Police-FO] « Dans un hall, on arrête un dealer et son équipe, si le trafic réappa­raît dans le hall d’à côté, on n’a fait que déplacer le problème... Les trafiquants s’adaptent en permanence ». Ces trafiquants craignent-ils les rodomontades de l’Intérieur ? « À Marseille, les dealers indiquent les itinéraires des points de deal sur les réseaux sociaux... Sur un clip soigné, les directions pour venir acheter di­rectement... menu, prix, cartes et plans ». Plus les petites annonces « recherche guetteur ». Que l’Intérieur présente des artifices comme des « éradications » et se vante de « succès historiques » n’abuse pourtant pas les Français [Sondage Fi­garo-Fiducial, février 2022] bilan du quinquennat-Macron pour le trafic de drogue ? Mauvais à 73% (bon, 20%).

« DÉLINQUANCE : LES CHIFFRES SONT BONS » - suffoqué, Libération qualifie de « délirants » et d’« ineptie statistique » ceux de M. Darmanin, qui froidement, mé­lange le cours normal de la vie et la période confinement - couvre-feu - travail à domicile ; tout cela handicapant bien sûr les criminels, cambrio­leurs en tête.

« DES RENFORTS ARRIVENT SUR LE TERRAIN » Effet d’annonce et affichage. Plu­sieurs homicides de jeunes dans l’Essonne, lors de guerres de gangs ? M. Darma­nin annonce aux médias des renforts imminents. Or en février 2022, le président du département déplore que l’État n’ait « pas tenu ses promesses » : nul renfort policier - ni en magistrats ou éducateurs, d’ailleurs.

Pire échec du répétitif Barnum publicitaire de MM. Macron & Darmanin : les quartiers nord de Marseille, inondés de promesses en renforts et crédits, alors que d’imperturbables gangsters s’y entretuent toujours, dans les lieux-mêmes que ces excellences ont honorés de leur présence (La Provence, 17 juin « Deux nouveaux homicides en quelques heures »).

Dernier « tripotage », comme dirait M. Mélenchon. Dans les quartiers hors-con­trôle, la police table sur la vidéosurveillance pour y détecter les violences, trafics, cambriolages, etc. Est-ce efficace ? En zone gendarmerie, 22 enquêtes sur 1 939 (1,13%) ont été élucidées grâce à la vidéosurveillance. Or dans les zones hors-contrôle de la zone police, ces caméras sont souvent sabotées et détruites : leur performance est d’évidence moindre encore...