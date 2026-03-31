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31 mars 2026

Avec Artemis II, la Nasa est sur le point d’envoyer des astronautes plus loin qu’aucun humain n’est jamais allé

Les derniers préparatifs sont en cours pour la mission Artemis II de la NASA, la première mission habitée autour de la Lune depuis plus de 50 ans. Quatre astronautes, trois hommes et une femme, passeront 10 jours à bord du vaisseau spatial Orion, s'aventurant plus loin dans l'espace que quiconque auparavant, lors de leur mission en orbite lunaire avant de revenir sur Terre.