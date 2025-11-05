On observe que les personnes ayant le plus d’enfants appartiennent souvent aux foyers les plus modestes (revenus inférieurs à 623 euros par mois) ou, à l’autre extrémité, aux ménages les plus aisés (plus de 4 290 euros mensuels).
5 novembre 2025
Aux États-Unis, les gens de droite font plus d’enfants que les gens de gauche : voilà ce que disent les données pour la France
Aux États-Unis, en 2020, les femmes s'identifiant à droite avaient sensiblement plus d'enfants (2,4 en moyenne) que celles s'identifiant à gauche (1,8).
