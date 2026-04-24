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Delphine Ernotte, assiste à son audition devant la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale, le 10 décembre 2025.
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COMMISSION D'ENQUETE PARLEMENTAIRE

24 avril 2026

Audiovisuel public : les Français ont le droit de savoir

Le 27 avril, une commission parlementaire décidera si le rapport sensible sur l’audiovisuel public doit être publié ou tenu secret pendant vingt-cinq ans.

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MOTS-CLES

Service public , commission parlementaire , audiovisuel public , médias , France Télévisions , Delphine Ernotte , Nagui , auditions , télévision , Budget , Argent Public

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
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Guilhem Carayon

Guilhem Carayon est le président du mouvement des Jeunes républicains. 

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Guillaume Leroy

Guillaume Leroy est juriste et Président de Transparence Citoyenne, une association de lutte contre la corruption et pour l'intégrité des élus.

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