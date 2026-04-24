COMMISSION D'ENQUETE PARLEMENTAIRE
24 avril 2026
Audiovisuel public : les Français ont le droit de savoir
Le 27 avril, une commission parlementaire décidera si le rapport sensible sur l’audiovisuel public doit être publié ou tenu secret pendant vingt-cinq ans.
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A PROPOS DES AUTEURS
Guilhem Carayon est le président du mouvement des Jeunes républicains.
Guillaume Leroy est juriste et Président de Transparence Citoyenne, une association de lutte contre la corruption et pour l'intégrité des élus.
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A PROPOS DES AUTEURS
Guilhem Carayon est le président du mouvement des Jeunes républicains.
Guillaume Leroy est juriste et Président de Transparence Citoyenne, une association de lutte contre la corruption et pour l'intégrité des élus.