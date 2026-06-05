POINT DE VUE

5 juin 2026

Audiovisuel public : la vraie urgence, c'est de sortir du déni

Aude Dassonville signe, dans l’édition du Monde du 3 juin, une défense de l’audiovisuel public : « Se pencher sur les "vraies urgences" de l’audiovisuel ». Son propos est binaire. La commission d’enquête de Charles Alloncle se serait trompée de combat. En six mois, elle aurait scruté des détails alors que le secteur affronte un bouleversement majeur : l’intelligence artificielle, les plateformes, la fin de la TNT, la désinformation. « Changeons d’échelle », dit-elle en substance. Soit. Changeons d’échelle.