MISE EN LUMIERE
12 avril 2026
Audiovisuel public : derrière les outrances, les 4 leçons incontournables de la commission d’enquête parlementaire
La commission sur l’audiovisuel public, au-delà des polémiques, fait émerger quatre enseignements clés : conflits d’intérêts, biais éditorial, contrôles défaillants et flou entre information et militantisme, sur fond de difficulté persistante à imposer une véritable exigence de transparence.
11 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste indépendant et ancien journaliste aux Echos.
JBG est entrepreneur dans le domaine de la Tech et lanceur d'alerte.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste indépendant et ancien journaliste aux Echos.
JBG est entrepreneur dans le domaine de la Tech et lanceur d'alerte.