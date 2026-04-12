MISE EN LUMIERE

12 avril 2026

Audiovisuel public : derrière les outrances, les 4 leçons incontournables de la commission d’enquête parlementaire

La commission sur l’audiovisuel public, au-delà des polémiques, fait émerger quatre enseignements clés : conflits d’intérêts, biais éditorial, contrôles défaillants et flou entre information et militantisme, sur fond de difficulté persistante à imposer une véritable exigence de transparence.