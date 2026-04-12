POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le député UDR Charles Alloncle, rapporteur de la Commission d’enquête sur l’audiovisuel public, assiste à l’audition de la PDG de France Télévisions et du secrétaire général du groupe devant la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, à l’Assemblée nationale, le 8 avril 2026.
See image caption
See copyright

MISE EN LUMIERE

12 avril 2026

Audiovisuel public : derrière les outrances, les 4 leçons incontournables de la commission d’enquête parlementaire

La commission sur l’audiovisuel public, au-delà des polémiques, fait émerger quatre enseignements clés : conflits d’intérêts, biais éditorial, contrôles défaillants et flou entre information et militantisme, sur fond de difficulté persistante à imposer une véritable exigence de transparence.

Photo of Bourdillon Yves
Photo of - JBG -
Bourdillon Yves Go to Bourdillon Yves page et - JBG - Go to - JBG - page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

commission d'enquête , audiovisuel public , Charles Alloncle , Commission d'enquête parlementaire , finances publiques

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Bourdillon Yves image
Bourdillon Yves

Journaliste indépendant et ancien journaliste aux Echos.

- JBG - image
- JBG -

JBG est entrepreneur dans le domaine de la Tech et lanceur d'alerte.

Populaires

1Cessez-le-feu provisoire : le mauvais coup joué par Téhéran à Donald Trump
2Laeticia Hallyday & Serge s’achètent un nid à Miami, Ben Affleck rend ses clefs à Jennifer Lopez; Victoria Beckham se désencre, Cruz fait du free-boules, Nicole Kidman des heures sup’; Megan Fox se soldapouffe; Paris Jackson croit les victimes de son père
3Fraude fiscale : les chiffres trompeurs des montants records mis en recouvrement
4Gustave Le Bon, le psychologue français du XIXe siècle qui a théorisé la manipulation des foules, inspiré Hitler et qui permet de comprendre… Jean-Luc Mélenchon
5L’énergie, bombe à retardement de la présidentielle 2027 ?
6La mode des champignons psilocybes prend de court la recherche scientifique et la réglementation
7Course à pied : à quelle fréquence faut-il changer ses chaussures de running (la plupart des coureurs se trompent…) ?