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DECISIF

30 mars 2026

Au XXIe siècle, un pays qui ne maîtrise pas ses données, carburant de l’IA, sort de l’Histoire

Le ministère de l’Éducation nationale a révélé, le 23 mars 2026, un incident de sécurité majeur affectant les données personnelles de certains de ses agents (enseignants stagiaires du premier et du second degré). L’accès frauduleux au système d’information « Compas » a été réalisé le 15 mars dernier, à la suite de l’usurpation d’un compte externe.

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MOTS-CLES

données personnelles , éducation nationale , IA , Intelligence Artificielle , cybersécurité , souveraineté

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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français

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