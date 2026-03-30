DECISIF

30 mars 2026

Au XXIe siècle, un pays qui ne maîtrise pas ses données, carburant de l’IA, sort de l’Histoire

Le ministère de l’Éducation nationale a révélé, le 23 mars 2026, un incident de sécurité majeur affectant les données personnelles de certains de ses agents (enseignants stagiaires du premier et du second degré). L’accès frauduleux au système d’information « Compas » a été réalisé le 15 mars dernier, à la suite de l’usurpation d’un compte externe.