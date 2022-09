Au fait, vous étiez à la manif pour l’imam Iquioussen ?

Une manifestation de soutien à l'imam Hassan Iquioussen était organisée ce week-end à Paris.

Non ? Alors vous avez raté quelque chose…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ça s’est passé samedi place de la République. Cet endroit est le dernier salon où l’on cause. Notre Hyde Park Corner à nous. Il y avait là des Gilets jaunes. Des femmes iraniennes qui manifestaient contre les mollahs. Des Ukrainiennes qui en voulaient à Poutine.

Tout cela était plutôt sympathique. Tel n’était pas le cas de quelques dizaines de personnes venues clamer leur soutien à l’imam Iquioussen. Elles étaient là pour répondre à l’appel de « Perspectives Musulmanes », un machin dont la vocation est de dénoncer « l’islamophobie d’Etat ».

Il y avait aussi des représentants du parti des Indigènes de la République. Vous savez ceux qui nous traitent de « souchiens ». Et aussi des membres du NPA qui arboraient un drapeau rouge. Plus quelques inévitables islamogauchistes.

Comme prévisible, on a dénoncé le « racisme systémique » de l’Etat français et son « islamophobie ». Une « islamophobie » qui ne les a en rien empêché de brailler place de la République. Et de crier fort « Allahu akbar ».

Les policiers étaient là pour veiller à ce qu’il n’y ait aucun trouble à l’ordre public. S’ils avaient fait leur travail, ils seraient allés contrôler les manifestants. Leur moisson eut été riche. Ils auraient pu compter les fichés S, les délinquants, les interdits de séjour. Mais voilà, nos forces de l’ordre ne sont pas si « islamophobes » que ça.

À Lire Aussi

L’imam Hassan Iquioussen est en fuite : il est pourtant facile à trouver !