POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie, prise le 19 octobre 2022, montre un pharmacien récupérant une boîte de médicaments sur une étagère d'une pharmacie parisienne.
See image caption
See copyright

MUTATION

4 février 2026

Au CES, la santé a changé d’ère. L’Europe doit s’appuyer sur ses pharmaciens

Au CES 2026, l’innovation santé a cessé de chercher l’effet « waouh ». Elle vise désormais l’utile : prévenir, prédire, accompagner. Face à cette bascule mondiale portée par l’IA, l’Europe dispose d’un atout décisif mais sous-exploité : son réseau de pharmaciens.

Photo of Hervé Jouves
Hervé Jouves Go to Hervé Jouves page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

CES 2026 , pharmaciens , Santé , IA , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Hervé Jouves image
Hervé Jouves

Hervé JOUVES est Président de Hygie 31

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française
3Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026
4« Epstein files » : la piste russe évoquée, Jack Lang, Bruno Le Maire et le RN éclaboussés
5Délégitimation de la justice : RN ou magistrats, à qui la plus grande faute ?
6La maltraitance de nos enfants à l’école, l’autre visage du déséquilibre générationnel dans les dépenses publiques françaises
7Le comité américain (scrupuleusement non partisan) sur la fiscalité a tranché : le taux maximal d’imposition à partir duquel les recettes fiscales reculent est de…