ATLANTI-CULTURE
7 septembre 2026
"Au Bonheur des Dames" de Emile Zola : l'avènement de la société de consommation. Une lecture claire et expressive, toute en nuances
Le livre audio "Au Bonheur des Dames" de Emile Zola est à découvrir aux éditions Brumes de Mars.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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