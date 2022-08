Attentat contre Salman Rushdie : n’oubliez pas Mila !

Mila a été menacée de mort et victime de cyber harcèlement sur les réseaux sociaux.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La fatwa contre Salman Rushdie date de 1989. L’ayatollah Khomeini qui l’a prononcée est mort depuis. Mais sa fatwa est toujours là. Pendant longtemps, l’auteur des « Versets sataniques » a vécu caché et protégé par la police.

Puis le temps ayant passé, il a cru qu’il pouvait se montrer en plein jour. Résultat : des coups de poignard au cou et à l’abdomen. L’auteur est un Libanais d’obédience chiite, la même que celle de l’ayatollah Khomeini. Nous avons chez nous (ou peut-être maintenant à l’étranger) Mila. Elle a en commun avec Salman Rushdie d’avoir blasphémé. Des dizaines de milliers de menaces de mort et de viol émanant de nos sunnites qui aiment bien le chiite Khomeini.

Mila est cachée et se terre, craignant pour sa vie. Elle aussi est l’objet de fatwas bien de chez nous...

Tout cela se fait au nom d’Allah. L’assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, le colonael Beltrame, Samuel Paty, Mireille Knoll, Sarah Halimi et tant d’autres. Tout cela au nom d’Allah. Nous avons beaucoup de sympathie pour lui. Mais Allah, ô Allah, que de crimes commet-on en ton nom !

Pour conclure, une phrase lumineuse de Salman Rushdie : « l’islamophobie a été inventée pour rendre les aveugles encore plus aveugles ». Nous ne sommes donc pas islamophobes. Mais pas aveugles non plus.

