Revue de presse Hebdos

Le Nouvel Obs voit Bolloré en faiseur de roi, Le Point Bayrou en figure tragique; L’Express enterre Malthus; Hidalgo exporte nos poubelles; Sarko-Bardella bromancent, Macron kiffe les généraux

Et aussi, à la Une de vos hebdos : Marianne dézingue la gauche française, tire les leçons de la crise grecque, et elles ne sont pas en faveur de la Troïka BCE/UE/FMI. Quant à L’Express, il recourt à Périclès et aux Anciens pour juger les Modernes