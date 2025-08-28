Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Politique
Union européenne. (Image d'illustration)
Atteintes à l’Etat de droit et aux libertés : Bruxelles tente de répliquer à Donald Trump tout en évitant soigneusement de faire son propre examen de conscience

Longtemps prudents par crainte de sanctions commerciales ou d’un désengagement en Ukraine, les diplomates européens haussent le ton face à l’Amérique de Trump, accusée de privilégier la loi du plus fort plutôt que l’État de droit. Mais cette posture interroge : à peine deux semaines plus tôt, Washington dénonçait les manquements européens sur les droits humains, la liberté d’expression et la montée de l’antisémitisme. L’Europe, plus prompte à pointer du doigt qu’à se réformer, prend ainsi le risque d’un bras de fer transatlantique.

avec Michael Curzon
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

