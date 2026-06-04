POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette image satellite, fournie par 2026 Vantor et prise et mise à disposition le 3 juin 2026, montre de la fumée s'échappant du terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.
See image caption
See copyright

EMBARRAS

4 juin 2026

Attaque spectaculaire près de Saint-Pétersbourg : jusqu’à quand Poutine acceptera-t-il l’humiliation infligée par l’Ukraine ?

Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi, le jour de l'ouverture du traditionnel Forum économique rassemblant de nombreux responsables russes et étrangers, y compris occidentaux.

Photo of Jean De Gliniasty
Photo of Alexandre Melnik
Jean De Gliniasty Go to Jean De Gliniasty page et Alexandre Melnik Go to Alexandre Melnik page

14 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

ukraine , Russie , attaque de drone , Saint-Pétersbourg , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Jean De Gliniasty image
Jean De Gliniasty
Directeur de recherche

Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.

Alexandre Melnik image
Alexandre Melnik

Alexandre Melnik, né à Moscou, est professeur associé de géopolitique et responsable académique à l'ICN Business School Nancy - Metz. Ancien diplomate et speach writer à l'ambassade de Russie à Pairs, il est aussi conférencier international sur les enjeux clés de la globalisation au XXI siècle, et vient de publier sur Atlantico éditions son premier A-book : Reconnecter la France au monde - Globalisation, mode d'emploi. 

 