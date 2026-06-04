EMBARRAS
4 juin 2026
Attaque spectaculaire près de Saint-Pétersbourg : jusqu’à quand Poutine acceptera-t-il l’humiliation infligée par l’Ukraine ?
Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi, le jour de l'ouverture du traditionnel Forum économique rassemblant de nombreux responsables russes et étrangers, y compris occidentaux.
14 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Alexandre Melnik, né à Moscou, est professeur associé de géopolitique et responsable académique à l'ICN Business School Nancy - Metz. Ancien diplomate et speach writer à l'ambassade de Russie à Pairs, il est aussi conférencier international sur les enjeux clés de la globalisation au XXI siècle, et vient de publier sur Atlantico éditions son premier A-book : Reconnecter la France au monde - Globalisation, mode d'emploi.
Populaires
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Alexandre Melnik, né à Moscou, est professeur associé de géopolitique et responsable académique à l'ICN Business School Nancy - Metz. Ancien diplomate et speach writer à l'ambassade de Russie à Pairs, il est aussi conférencier international sur les enjeux clés de la globalisation au XXI siècle, et vient de publier sur Atlantico éditions son premier A-book : Reconnecter la France au monde - Globalisation, mode d'emploi.