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Astéroïde ou comète ? Météore ou météorite ? Comment les identifier ?

Entre les astéroïdes, les comètes, les météores ou les météorites, ces objets célestes sont souvent confondus alors qu’ils désignent des réalités bien distinctes. Leur origine remonte aux débuts du système solaire, il y a 4,6 milliards d’années, et leur rencontre avec la Terre produit les spectaculaires « étoiles filantes » que l’on observe dans le ciel nocturne. Comprendre leurs différences permet de mieux lire ces phénomènes lumineux et leur histoire cosmique.