ESPACE
28 juin 2026
Astéroïde ou comète ? Météore ou météorite ? Comment les identifier ?
Entre les astéroïdes, les comètes, les météores ou les météorites, ces objets célestes sont souvent confondus alors qu’ils désignent des réalités bien distinctes. Leur origine remonte aux débuts du système solaire, il y a 4,6 milliards d’années, et leur rencontre avec la Terre produit les spectaculaires « étoiles filantes » que l’on observe dans le ciel nocturne. Comprendre leurs différences permet de mieux lire ces phénomènes lumineux et leur histoire cosmique.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESastéroïdes , comètes , météores , météorites , espace , débris , galaxie , univers , science , NASA
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Lark est professeur agrégé d'enseignement en physique au sein du Hamilton College.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Lark est professeur agrégé d'enseignement en physique au sein du Hamilton College.