FAKE NEWS DE LA PRESSE

9 février 2026

Argentine : Javier Milei met officiellement en place un « Bureau de réponse officielle » visant à démentir les « mensonges » des médias

Le gouvernement argentin a officiellement lancé un "bureau de réponse officielle" pour lutter contre la désinformation au sein des médias et pour défendre les réformes et la politique de Javier Milei.