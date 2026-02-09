FAKE NEWS DE LA PRESSE
9 février 2026
Argentine : Javier Milei met officiellement en place un « Bureau de réponse officielle » visant à démentir les « mensonges » des médias
Le gouvernement argentin a officiellement lancé un "bureau de réponse officielle" pour lutter contre la désinformation au sein des médias et pour défendre les réformes et la politique de Javier Milei.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
