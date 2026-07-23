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Des habitants passent devant la fumée d'un incendie survenu dans les complexes logistiques de l'entreprise russe de commerce en ligne Wildberries, à Elektrostal, près de Moscou, le 18 juillet 2026.
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PETIT A PETIT...

23 juillet 2026

Après les raffineries et les centres logistiques des oligarques : les frappes ukrainiennes finiront-elles par précipiter l'après-Poutine ?

En ciblant désormais les hubs logistiques stratégiques, Kyiv cherche à perturber l'effort de guerre russe et à réveiller l'opinion publique. Analyse d'une stratégie d'asphyxie économique alors que les rumeurs de succession au Kremlin relèvent encore du fantasme.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Russie , frappes aériennes , drones , Andreï Melnitchenko , Volodymyr Zelensky , Vladimir Poutine , Wildberries , Raffineries

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Louis Duclos

Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi