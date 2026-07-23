PETIT A PETIT...
23 juillet 2026
Après les raffineries et les centres logistiques des oligarques : les frappes ukrainiennes finiront-elles par précipiter l'après-Poutine ?
En ciblant désormais les hubs logistiques stratégiques, Kyiv cherche à perturber l'effort de guerre russe et à réveiller l'opinion publique. Analyse d'une stratégie d'asphyxie économique alors que les rumeurs de succession au Kremlin relèvent encore du fantasme.
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A PROPOS DES AUTEURS
Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi
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Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi