PETIT A PETIT...

Après les raffineries et les centres logistiques des oligarques : les frappes ukrainiennes finiront-elles par précipiter l'après-Poutine ?

En ciblant désormais les hubs logistiques stratégiques, Kyiv cherche à perturber l'effort de guerre russe et à réveiller l'opinion publique. Analyse d'une stratégie d'asphyxie économique alors que les rumeurs de succession au Kremlin relèvent encore du fantasme.