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Le problème ne réside pas toujours dans le mode de transport lui-même, mais plutôt dans ce que nous devons faire avant d'y monter.
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EXPLICATIONS

22 juillet 2026

L’anxiété avant de voyager ? Pourquoi les aéroports et les gares nous rendent si nerveux et comment l'éviter

Il est 7 h 42 et le train part à 8 h 10. L'écran annonce un changement de quai, mais les annonces sonores sont à peine audibles. Une personne traîne deux valises, cherche son billet sur son téléphone et vérifie pour la troisième fois qu'elle se trouve à la bonne gare. Dans un aéroport, un autre voyageur jette un coup d'œil à la porte d'embarquement, à l'horloge et à la file d'attente du contrôle de sécurité.

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MOTS-CLES

stress , anxiété , voyage , train , avion

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Oliver Serrano León

Oliver Serrano León est le directeur et un professeur du master en psychologie générale de la santé à l'Universidad Europea.