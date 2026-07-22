EXPLICATIONS

L’anxiété avant de voyager ? Pourquoi les aéroports et les gares nous rendent si nerveux et comment l'éviter

Il est 7 h 42 et le train part à 8 h 10. L'écran annonce un changement de quai, mais les annonces sonores sont à peine audibles. Une personne traîne deux valises, cherche son billet sur son téléphone et vérifie pour la troisième fois qu'elle se trouve à la bonne gare. Dans un aéroport, un autre voyageur jette un coup d'œil à la porte d'embarquement, à l'horloge et à la file d'attente du contrôle de sécurité.